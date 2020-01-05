Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

Об этом сообщает «Польское радио».

В дипмсиии подчеркнули, что если бы слова дипломата были «правдивыми, это означало бы, что украинская дипломатия к национальным героям причисляет идеологов украинского интегрального национализма».

Ранее Зеленко заявила, каждый народ и каждое государство само присваивает статус героя.