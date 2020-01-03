Лавров осудил США за уничтожение Сулеймани

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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудили по телефону операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани, в ходе чего российский министр раскритиковал действия США, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что целенаправленное устранение государством (членом ООН) официальных лиц другого государства (также члена ООН), при том на территории третьего суверенного государства без его ведома является грубым нарушением принципов международного права и заслуживает осуждения.

Глава МИД России призвал Вашингтон отказаться от силовых методов решения международных проблем, а разбираться с любыми проблемами за столом переговоров.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Пентагон взял на себя ответственность за убийство. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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