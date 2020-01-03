Путин оценил обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом в разговоре с Макроном

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров позитивно оценили обмен пленных между Киевом и Донбассом, который состоялся 29 декабря 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В Кремле отметили, что также была дана положительная оценка заключению в декабре 2019 года «пакетной» сделки по транзиту газа из России в Европу через украинскую территорию.

Там добавили, что в ходе разговора были рассмотрены основные аспекты урегулирования конфликта внутри Украины. Российская и французская стороны акцентировали важность последовательной реализации минского «Комплекса мер» и решений, принятых на «нормандском саммите» 9 декабря 2019 года в Париже.