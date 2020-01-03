Пранкеры Лексус и Вован запустили шоу Stars save the Earth

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) запустили анимационное шоу Stars save the Earth, в котором проходят беседы с различными мировыми политика. Первая серия с членом конгресса США Максин Уотерс и шведской активисткой Гретой Тунберг выставлена на You-Tube канале.

В эпизоде пранкеры звонят Уотерс от имени Тунберг и ее отца. Они рассказывают политику об экологической катастрофе на острове Чунга-Чанга и о том, что активистка якобы имеет компромат на президента США Дональда Трампа.

«Я просто в восторге от того, что разговариваю с ней [Гретой]», — сказала персонаж Уотерс, отметив, что Тунберг достойна Нобелевской премии.

«Грета» в свою очередь, рассказала, что после встречи с Трампом в ООН ей снились кошмары.

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