Захарова прокомментировала действия США в Багдаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что убийство США главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и других иранских военнослужащих у аэропорта Багдада может привести к «эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей». Об этом она написала в своем Facebook.

Она отметила, что в первую очередь Вашингтон подверг ракетному обстрелу Ирак как государство, что, по ее мнению, является «актом агрессии».

Захарова также обратила внимание на то, что США не обращались в СБ ООН из-за недавнего нападения на свое посольство в Ираке, что и послужило поводом для удара Пентагона. Это говорит о том, что мировая реакция Соединенные Штаты не интересовала».

«То есть сначала ракетный удар, а потом мнение всех остальных», — резюмировала представитель МИД.

Глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США вечером 2 января в аэропорту Багдада. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби».

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