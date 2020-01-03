Генерал Каани назначен новой главой «Кудс» в Иране
close
Высший руководитель Ирана Али Хаменеи после гибели генерала Касема Сулеймани назначил новым главой спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Исмаила Каани. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Каани был помощником командующего «Кудс» Сулеймани.
Глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США вечером 2 января в аэропорту Багдада. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Депутат Госдумы осудил убийство Сулеймани
— США призвали американцев немедленно покинуть Ирак
— Ливанская «Хезболла» заявила о готовности продолжить дело Касема Сулеймани