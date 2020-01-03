Ливанская «Хезболла» заявила о готовности продолжить дело Касема Сулеймани

Сторонники ливанского движения «Хезболла» заявили, что намерены продолжить дело убитого в Багдаде главы иранского спецподразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление генерального секретаря движения Хасана Насраллу.

Сторонник «Хезболлы» подчеркнул, что организация будет работать днем и ночью для достижения целей генерала.

«Мы поднимем его [Сулеймани] знамя на всех площадях и полях сражений», — сказал Насралла.

Глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США вечером 2 января в аэропорту Багдада. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби».

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