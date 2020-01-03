В Варшаве заявили о причастности России к спору Польши с ЕС о судебной реформе

Шеф канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский заявил, что Варшава видит «руку Кремля» в споре Польши с ЕС о судебной реформе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Из-за возможной «деятельности» Москвы президентский дворец Польши попросил спикера сената (верхняя палата парламента) Томаша Гродского отказаться от визита в Брюссель для встречи с замглавы Европейской комиссии Верой Юровой.

Щерский заявил, что «согласен с теми тезисами, также оппозицией», которая утверждает, что целью президента России Владимира Путина якобы является «изоляция, разрушение имиджа Польши за рубежом, особенно на Западе».

При этом он отметил, что данный посыл соответствует мнению президента Польши Анджея Дуды.