В МИД назвали убийство США иранского генерала авантюризмом

В Министерстве иностранных дел России заявили, что убийство США иранского генерала Касема Сулеймани приведет к напряженности во всем регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В МИД действия Вашингтона считают авантюрным шагом. Кроме того в ведомстве отметили, что Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана.

МИД России также выразил иранскому народу соболезнования в связи с трагедией.

Ранее Пентагон подтвердил, что Соединенные Штаты провели операцию против главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Шиитское ополчение в свою очередь заявило, в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его «гостей», в том числе заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

В Тегеране также подтвердили Гибель Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал актом международного терроризма убийство генерала.

Позже президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и «сокрушительный ответ» на гибель генерала Касема Сулеймани.

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