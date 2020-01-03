Пелоси потребовала проинформировать конгресс США о ситуации с Сулеймани

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси потребовала от администрации немедленно проинформировать конгресс о ситуации с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пелоси отметила, что страна не вправе подвергать жизнь американских военнослужащих дальнейшему риску путем провокационных и непропорциональных действий.

По мнению представителя конгресса, совершенный со стороны США авиаудар может привести к опасной эскалации насилия, чего Вашингтон не желает.

«Администрация осуществила сегодняшние удары в Ираке... без разрешения (конгресса) на использование военной силы против Ирана. Кроме того, эти действия были предприняты без консультаций с конгрессом», — подчеркнула Пелоси.

Она подчеркнула, что полный состав конгресса должен быть немедленно проинформирован о сложившейся ситуации и последующих шагах, которые намерена совершить администрация.

Ранее Пентагон подтвердил, что Соединенные Штаты провели операцию против главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Шиитское ополчение в свою очередь заявило, в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его «гостей», в том числе заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

В Тегеране также подтвердили Гибель Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал актом международного терроризма убийство генерала.

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