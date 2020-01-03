В Госдуме высказались о поздравлении «опухшего от пьянок» Порошенко

В Госдуме прокомментировали появление на двух украинских телеканалах в новогоднюю ночь поздравлений от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее заявление было опубликовано во «ВКонтакте» зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской.

Отмечается, что депутат отнеслась к поздравлению бывшего украинского главы с критикой, а также обвинила его в попытке расколоть страну.

«На принадлежащих ему (Петру Порошенко. — примечание «Газеты.Ru») телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию», — подчеркнула Поклонская.

Она также добавила, что бывший президент Украины не может смириться, что его место «давным давно на свалке истории».

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