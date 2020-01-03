Президентскую гонку в США покинул экс-министр страны
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Из президентской гонки в США выбыл демократ Хулиан Кастро. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что он занимал пост министра жилищного строительства при экс-президенте США Бараке Обамы.
По данным СМИ, причиной такого решения стали «обстоятельства этого предвыборного сезона».
«Мы сформировали разговор по столь многим важным вопросам в этой гонке, встали на защиту самых уязвимых людей и дали голос тем, кого часто забывают», — добавил Кастро в прощальном видеообращении.
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