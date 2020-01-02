Генпрокуратура перестала существовать на Украине

На Украине перестала существовать Генеральная прокуратура, сообщается на сайте ведомства.

Подразделение переименовали и теперь оно будет называться Офисом генерального прокурора.

Известно, что переименование произошло в рамках реорганизации органов прокуратуры.

В начале осень 2019 года общественное доверие к прокуратуре было одно из самых низких среди всех органов государственной власти, говорится в заявлении.

«Прокуратура была политизированной, разделенной на сферы влияния, а ее деятельность, вместо установления верховенства права, только обостряла в обществе потребность справедливости», — подчеркивается в сообщении.

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