Генпрокуратура перестала существовать на Украине
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На Украине перестала существовать Генеральная прокуратура, сообщается на сайте ведомства.
Подразделение переименовали и теперь оно будет называться Офисом генерального прокурора.
Известно, что переименование произошло в рамках реорганизации органов прокуратуры.
В начале осень 2019 года общественное доверие к прокуратуре было одно из самых низких среди всех органов государственной власти, говорится в заявлении.
«Прокуратура была политизированной, разделенной на сферы влияния, а ее деятельность, вместо установления верховенства права, только обостряла в обществе потребность справедливости», — подчеркивается в сообщении.
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