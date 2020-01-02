В Госдуме назвали неприемлемыми притязания Эстонии на российские земли

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал некорректными и неприемлемыми заявление эстонского спикера о действенности заключенного Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Парламентарий считает, «они отбрасывают Москву и Таллин на 15 лет - к 2005 году - и подрывают усилия по заключению нового пограндоговора».

Ранее председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что 2 февраля исполняется 100 лет со дня подписания Советской Россией и Эстонией договора, после подписания которого была установлена эстонско-российская граница. Он также отметил, что после восстановления независимости «все страны» признали Эстонию правопреемником государства 1918 года «во всех проявлениях, включая государственную границу».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Назад в 1920-е: Эстония потребовала от России земли

— Эстония заявила о территориальных претензиях к России