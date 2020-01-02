Вашингтон назначил временного поверенного в делах на Украине

Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квиен. Об этом сообщает американское дипведомство в Twitter.

Квиен заявил, что намерена сотрудничать с украинскими коллегами, а также партнерами Киева для укрепления отношений между Украиной и США.

Ранее пост временного поверенного в делах США на Украине занимал Уильям Тейлор. До лета 2019 года на соответствующей должности находился посол Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович.