Опубликовано видео из осажденного посольства США в Багдаде

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Журналист Бабак Тагвей в своем Twitter выложил видео из посольства США в Багдаде, которое штурмуют демонстранты.

В ролике видно бойцов американского спецназа и иракских военнослужащих, которые находятся в здании дипмссии.

Кроме того, на кадрах показаны толпы протестующих и дым над площадью возле посольства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что к организации штурма здания американской дипмиссии причастен Иран.

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