Итальянский журналист, известный общественный деятель и экс-депутат Европарламента Джульетто Кьеза высказал мнение, что президенту России Владимиру Путину многие годы приходится иметь дело с недоговороспособными руководителями Запада, которые питают иллюзии, что могут управлять миром как в прошлом, передает РИА «Новости».

По мнению Кьеза, Путин в этой ситуации проявляет способность отстаивать интересы не только России, но и всей международной системы.

Кьеза более 20 лет проработал в Москве корреспондентом итальянских газет l'Unita и La Stampa. В 2004 году его избрали депутатом Европарламента. Он также работал в ряде других парламентских комиссий, был членом делегации от парламентской комиссии ЕС-Россия.