Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Финляндии Саули Ниинисте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны.

Путин рассказал об итогах нормандского саммита, который прошел в Париже, а также о ситуации по урегулированию внутриукраинского кризиса.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся вчера в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных», — ответили в пресс-службе.

Путин и Нинисте положительно оценили развивающийся российско-финляндский диалог, а также выразили готовность сотрудничать и дальше на международной арене.

Также коллеги поздравили друг друга с наступающим Новым годом.