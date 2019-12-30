Бывший глава МИД Италии рассказал о посещении дачи Путина

Экс-вице-президент Еврокомиссии и бывший глава МИД Италии Франко Фраттини рассказал о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что впервые посетил дачу российского лидера в ноябре 2002 года.

«Зная, что я очень люблю животных, Путин привел с собой свою чудесную, очень симпатичную собаку — черного лабрадора Конни. И пока мы беседовали, она всё время сидела у камина, между нами», — поделился воспоминаниями Фраттини.

Он также уточнил, что во время первого своего визита на дачу Путин рассказал ему о программе по сохранению вымирающего на тот момент амурского тигра, которую уже реализовали.

Как отметил Фраттини, российский лидер приглашал его на дачу два раза.