Зеленский подтвердил дату проведения обмена пленными между Киевом и Донбассом
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Однако он уточнил, что верификация всех людей окончательно еще не завершена.
«Обмен должен быть завтра. Мы ждем этого,» — заявил Зеленский.
Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова уведомила, что 29 декабря произойдет обмен пленными между Киевом и Донбассом.
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