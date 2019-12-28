Додон: Путин никого не наказывает, но и ничего не забывает

Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что президент России Владимир Путин никого не наказывает, однако и не забывает о проступках, передает РИА «Новости».

По мнению Додона, это отличительная черта характера Путина.

Президент Молдавии подчеркнул, что его удивляет, что, как Путин спустя десятилетия помнит до мельчайших деталей определенные события, имеющие место в истории молдавско-российских отношений.

Додон также отметил, что на каждой встрече с российским лидером он может откровенно обсуждать любые сложные вопросы, что позволяет быстро достигать взаимопонимания и находить решения по различным проблемам.

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