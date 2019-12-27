Зеленский снял с должности главу ГБР Романа Трубу
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Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главу Государственного бюро расследований страны Романа Трубу. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.
Как отмечается, исполняющим обязанности главы ведомства назначена Ирина Венедиктова.
Ранее Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Труба назвал происходящее политической, а не правовой нормой.
В парламенте Украины сообщили, что целю закона является «совершенствование деятельности организации». Инициатива предполагает изменение статуса ГБР с центрального органа исполнительной власти на государственный правоохранительный орган.