Зеленский снял с должности главу ГБР Романа Трубу

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главу Государственного бюро расследований страны Романа Трубу. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Как отмечается, исполняющим обязанности главы ведомства назначена Ирина Венедиктова.

Ранее Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Труба назвал происходящее политической, а не правовой нормой.

В парламенте Украины сообщили, что целю закона является «совершенствование деятельности организации». Инициатива предполагает изменение статуса ГБР с центрального органа исполнительной власти на государственный правоохранительный орган.