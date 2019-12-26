Путин посетил балет в Большом театре

Президент России Владимир Путин посетил новогоднее представление в Большом театре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что перед российским лидером, а также представителями общественности, членами правительства, Госсовета, заслуженными деятелям искусств на торжественном вечере будет показан балет Жоржа Бизе - Родиона Щедрина «Кармен-сюита», а также балет в одном действии на музыку П. И. Чайковского «Бриллианты».

Глава государства отметил, что торжество проходит опять в такой же атмосфере, что и в прошлом году. Он пожелал всем присутствующим успехов в новом году, а также крепкого здоровья.

«Предновогодние дни всегда полны надежды, что каждый новый год принесет новые успехи. Но все готовы неизменно работать на общее благо, на лучшую жизнь людей», — заключил Путин.