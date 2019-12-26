Матвиенко пообещала Эстонии жесткие ответные меры на притеснения журналистов Sputnik

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет ответные жесткие меры, если эстонские власти продолжат притеснять журналистов агентства Sputnik. Об этом сообщает ТАСС.

Матвиенко также выразила надежду, что Таллин «одумается» и остановит эту беспрецедентную акцию.

Она отметила, что такие действия в отношении агентства Sputnik будут накладывать негативный отпечаток на российско-эстонские отношения.

Ранее сообщалось, что сотрудники Sputnik Estonia получили от эстонской стороны угрозы о возбуждении против них уголовных дел, если те до 1 января 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня». Таллин обосновал свои действия санкциями, которые были введены ЕС в марте 2014 года в отношении некоторых физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

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