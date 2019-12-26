Пострадавший при взрыве машины глава Рамонского района перевезен в Воронеж

Пострадавший при взрыве автомобиля глава администрации Рамонского района Воронежской области Николай Фролов перевезен в Воронеж. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как уточняется, мужчина находится в сознании. Ему сделали операцию в Рамонской центральной районной больнице.

Затем он был доставлен в воронежскую областную клиническую больницу. В данный момент Фролов находится в отделении реанимации.

Также отмечается, что его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел около 9.00 утра. Когда Фролов садился в служебный автомобиль недалеко от своего дома, прогремел взрыв. На данный момент основными версиями причин произошедшего являются взрыв газа, бензина, а также покушение на жизнь Фролова.

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