Пострадавший при взрыве машины глава Рамонского района перевезен в Воронеж
Пострадавший при взрыве автомобиля глава администрации Рамонского района Воронежской области Николай Фролов перевезен в Воронеж. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Как уточняется, мужчина находится в сознании. Ему сделали операцию в Рамонской центральной районной больнице.
Затем он был доставлен в воронежскую областную клиническую больницу. В данный момент Фролов находится в отделении реанимации.
Также отмечается, что его жизни ничего не угрожает.
Инцидент произошел около 9.00 утра. Когда Фролов садился в служебный автомобиль недалеко от своего дома, прогремел взрыв. На данный момент основными версиями причин произошедшего являются взрыв газа, бензина, а также покушение на жизнь Фролова.
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