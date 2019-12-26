Глава Рамонского района получил ранения в результате взрыва автомобиля

Глава администрации Рамонского района Воронежской области Николай Фролов получил осколочные ранения ног в результате взрыва автомобиля. Об этом информирует «Вести Воронеж» со ссылкой на источники.

Больше всего пострадали стопы мужчины, при этом его состояние оценивается как стабильное, жизни Фролова не угрожает.

Уточняется, что он направлен из Рамони в воронежскую областную больницу.

Инцидент произошел около 9.00 утра. Когда Фролов садился в служебный автомобиль недалеко от своего дома, прогремел взрыв. На данный момент основными версиями причин произошедшего являются взрыв газа, бензина, а также покушение на жизнь Фролова.

Как отмечается, сейчас на месте инцидента продолжаются работы сотрудников правоохранительных органов, они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело.