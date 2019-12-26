Жители расположенного неподалеку от взорванной машины дома под Воронежем эвакуированы

Жителей дома, рядом с которым был подорван автомобиль главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, эвакуировали. Об этом информирует Telegram-канал «360».

В публикации также говорится о том, что это было сделано, поскольку взрывное устройство могло не до конца сработать.

Более подробной информации пока не предоставляется.

Как стало известно ранее, неизвестные взорвали автомобиль главы Раменского муниципального района Николая Фролова в Воронежской области.

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