Песков рассказал, каким был 2019-й год для Кремля

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков рассказал о том, что 2019 год был напряженным и полным работы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что уходящий год был наполнен разными событиями, как огорчающими, так и радостными.

Песков также сообщил, что в Кремле хорошо знают о трудностях россиян, об их уровне жизни.

По его словам, президент России Владимир Путин заявил, что «граждане по-прежнему не очень-то почувствовали позитивные изменения в своей жизни, несмотря на всю напряженную проделанную работу».

На вопрос о нацпроектах, Песков ответил, что большинство из них будут завершены к 2024 году, — остальные — к установленным срокам.

Пресс-секретарь рассказал, что 2019 год был для Кремля очередным годом напряженной работы, направленная на повышение благосостояния россиян.

«Президент рассказывал, что, безусловно, есть определенные трудности в экономике, хотя общая стабильность абсолютно обеспечена и гарантирована», — резюмировал Песков.

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