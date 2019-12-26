Стало известно о состоянии главы района после взрыва в Воронежской области

Глава администрации Рамонского района Воронежской области Николай Фролов в результате взрыва служебного автомобиля получил травмы, пишут «Вести Воронеж».

Уточняется, что у мужчины травмирована нога, однако его жизни ничего не угрожает.

Согласно предварительной версии, взрыв случился, когда машину чиновника прогревали перед поездкой вблизи его дома.

На данный момент основными версиями причин произошедшего являются взрыв газа, бензина, а также покушение на жизнь Фролова.

Как отмечается, сейчас на месте инцидента продолжаются работы сотрудников правоохранительных органов.

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