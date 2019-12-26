Украинский политолог покинул эфир «России 1», обидевшись на ведущего

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов покинул студию программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» после слов ведущего Евгений Попова, что тот спокойно сидел на диване «с куском пиццы во рту», пока украинцы умирали в Донбассе. Кадры передачи разместил Попов в своем Instagram.

В ходе эфира Белов попытался привести аргументы, однако не нашел откликов со стороны других участников шоу и зрителей.

«Гордей Белов сам себя высек. Обиделся на «пиццу». И пусть! Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды», — написал Попов.

Программа была показана в среду, 25 декабря.

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