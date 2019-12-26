Россия ждет ответа Трампа на приглашение посетить Москву в мае 2020 года

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что президент США Дональд Трамп рассматривает приглашение посетить Москву 9 мая 2020 года, передает «Интерфакс».

«Президент США сказал, что это приглашение он рассматривает. Мы будем ждать официального ответа, официальной реакции», — сказал Рябков.

При этом, по его словам, Москва не получала от США приглашения на саммит G7.

«Никаких приглашений не получали, и вообще об этом говорить, на мой взгляд, не имеет смысла. Это беспредметный такой разговор», — сказал Рябков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне последний рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года, если позволит его график.

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