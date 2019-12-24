Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером

Российский президен Владимир Путин на встрече с законодателями заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых европейских лидеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это», - сказал Путин.

Он отметил, что с 1934 года начала создаваться по сути правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских стран, а «подавляющее большинство лидеров» этих стран лично общались с Гитлером. Также Путин отметил, что они ставили подписи под соответствующими документами.

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