Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» экс-посла Польши в Германии

Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» экс-посла Польши в фашистской Германии, который пообещал Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку, передает корреспондент «Газеты.Ru». С таким заявление глава государства выступил на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

«Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя, — сказал Путин, прокомментировав запись в дневнике польского посла в Германии 1930-х годов.

По словам российского президента, дипломат был полностью солидарен с Гитлером и его антисемитскими взглядами, кроме того, он пообещал поставиться фашистскому лидеру памятник за издевательства над евреями в Варшаве.

«Что меня, честно говоря, задело, я вам честно скажу, это как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос», — прокомментировал Путин архивированные записи 1938 года.

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