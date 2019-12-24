Лукашенко высказался об опасности вступления Украины в НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что вход Украина в НАТО не добавит безопасности ни России, ни Белоруссии.

По его мнению, было бы лучше, если бы Украина проводила курс, похожий на тот, что был взят ею после распада СССР.

Лукашенко считает, что наибольшей угрозой для России будет не НАТО, а приход к власти в Украине радикальных национальных сил.

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