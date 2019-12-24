Матвиенко поддержала увольнение чиновников за хамство

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за увольнение чиновников за оскорбление граждан, пишет РИА «Новости».

При этом она считает, что не обязательно принимать соответствующий закон об ответственности, поскольку нельзя искусственно привить внутреннюю культуру.

«Ну, какие статьи? Понимаете, гнать в шею», — возмутилась Матвиенко.

Она сказала, что государственный служащий и человек, который хамит людям абсолютно не сочетаются, поскольку чиновник является госслужащим, которого нанимают граждане и налогоплательщики для того, чтобы он выполнят данные ему поручения, оказывал услуги населению в той или иной сфере.

Она также добавила, что оскорблять не имеют права ни чиновники граждан, ни граждане чиновников.

По мнению Матвиенко, необходимости в дополнительных мерах нет. В таких вопросах стоит обращаться к соответствующим статьям: за оскорбление, за унижение.

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