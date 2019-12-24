Джулиани заявил, что за назначением послов США на Украине стоял Сорос
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что за назначением четырех послов США на Украине, в том числе Мари Йованович, стоял миллиардер Джордж Сорос. Об этом Джулиани рассказал в интервью журналу New York.
Джулиани также отметил, что предприниматель нанимает агентов ФБР. А также он следит за работой Йованович.
Адвокат Трампа уверен, СМИ по приказу миллиардера распространяют о нем недостоверную информацию
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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