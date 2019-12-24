Моралес: уверен в победе своего кандидата в первом туре на выборах президента Боливии
Бывший президент Боливии Эво Моралес считает, что кандидат от его партии MAS («Движение к социализму») одержит победу в первом туре президентских выборов в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что ожидает эту победу.
«Несмотря на проблемы, MAS во всех опросах «правых» занимает первое место», — заявил Моралес.
Он также отметил, что это является большим преимуществом его партии.
Как стало известно, имя кандидата от MAS объявят 29 декабря.