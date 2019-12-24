Моралес заявил, что не намерен баллотироваться на пост вице-президента Боливии

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Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост вице-президента страны после того, как власти южноамериканской республики запретили баллотироваться на должность президента тем, кто был на этом пост два срока подряд.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик заверил, что даже не думал о выдвижении своей кандидатуры.

«Это не в наших планах», — сказал Моралес.

Как отмечается, в Боливии во время избирательной кампании кандидат в президенты состоит в связке с претендентом на должность вице-президента.

Моралес, который ушел в отставку в ноябре, в данный момент в качестве политического беженца находится в Аргентине.

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