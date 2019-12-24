Трампу могут предъявить новые обвинения в рамках импичмента

Демократы могут предъявить президенту США Дональду Трампу обвинения по новым статьям в рамках процедуры импичмента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, который юридический комитет нижней палаты направил в апелляционный суд округа Колумбия.

Уточняется, что это может произойти после того, как бывший юрисконсульт Белого дома Дональд Макган даст свои показания.

Как отмечается, демократы надеются, что после его освидетельствования, появится подтверждение того, что американский лидер произвел действия, еще не указывающихся в обвинениях.

Как стало известно, тогда комитет будет рекомендовать использовать новые статьи импичмента.

По имеющейся информации, если против Трампа появятся новые статьи обвинения, то в Палате представителей может пройти новое голосование по импичменту.