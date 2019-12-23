Эксперт удивился решению Грудинина разменять федеральный уровень на муниципальный

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский прокомментировал избрание Павла Грудинина депутатом Ленинского округа Подмосковья.

«Давайте попытаемся ответить на ключевой вопрос — зачем кандидату в президенты становиться муниципальным депутатом. Какие предположения есть — чтобы быть во власти, чтобы защищать интересы своего предприятия — имеется в виду Совхоз им. Ленина. Ну, наверное да. Грудинин сыграл явно на понижение, разменял свой политический капитал, на мой взгляд — безусловно.

Когда он шел на выборы, учитывая его бэкграунд — участие в президенской кампании — можно было ожидать достаточно масштабной кампании, с партийной окраской. Но ничего этого не было — лишь унылая, простите за это слово, кампания, в общем сводившаяся к одному простому тезису. «Я Грудинин, вы меня знаете». Но знаете как кого, что будет происходить — ответов на эти вопросы Павел Николаевич не давал.

Ощущение, что кампания была по принципу «нужно сейчас стать депутатом». Да, у Грудинина есть электоральная поддержка, пламенные сторонники на территории совхоза. Но даже там голосование за Грудинина не повсеместное и не всеобщее, там тоже есть его противники. Остается только гадать, что это было и зачем это было. Зачем Грудинин опустился на много уровней ниже, разменяв федеральный политический капитал на муниципальный — непонятно. Понятно, что он не связывает себя с КПРФ, и партия тоже странно к нему относится — не прозвучал партийный аспект в его кампании. Наверное, это все, что могу сказать», - отметил Потуремский.

Ранее сообщалось, что Грудинин подал апелляцию на решение арбитражного суда Московской области о взыскании с него более 1 миллиарда рублей в пользу Совхоза имени Ленина.

В свою очередь, другая инстанция — Мосгорсуд — признал законным отказ в рассмотрении иска Грудинина о признании незаконной выдачи справки об инвалидности его бывшей супруге.

Сам этот иск Грудинина вызвал большой общественный резонанс. Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев, в частности, заявил, что впервые сталкивается с такой ситуацией и считает её неэтичной.