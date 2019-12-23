Турецкая делегация посетит Москву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что турецкая делегация намерена посетить Москву. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что дипломатический визит запланирован на понедельник, 23 декабря.

В ходе встречи запланировано обсуждение ситуации в провинции Идлиб в Сирии. Эрдоган уточнил, что в результате атак боевиков более 80 тыс. местных жителей мигрируют к границам Турции. Глава государства подчеркнул, что Анкара не намерена решать вопрос беженцев «в одиночку».

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