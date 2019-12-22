Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт https://www.kp.ru/daily/27071.5/4140895/.
По словам Зюганова, задачи президента в послании к Федеральному собранию не исполняются, в стране растет бедность и экономический кризис может превратиться в политический, поскольку правительство «проваливает» задачи.
Он отметил, что такой риск может возникнуть уже в следующем году.
Президентские выборы в России должны пройти в 2024 году.
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