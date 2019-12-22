В Узбекистане завершились парламентские выборы

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В Узбекистане завершились парламентские выборы, избирательные участки для голосования зкрылись, сообщает «Интерфакс».

Граждане выбирали Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и местные советы.

По данным ЦИК, на момент закрытия избирательных участков явка составила 71,1%.

По словам главы ЦИК страны Мирзо-Улугбека Абдусаломова, определенные нарушения, допущенные в ходе выборов, не влияют на общие результаты.

Предварительные итоги выборов будут объявлены 23 декабря.