В Узбекистане завершились парламентские выборы
close
В Узбекистане завершились парламентские выборы, избирательные участки для голосования зкрылись, сообщает «Интерфакс».
Граждане выбирали Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и местные советы.
По данным ЦИК, на момент закрытия избирательных участков явка составила 71,1%.
По словам главы ЦИК страны Мирзо-Улугбека Абдусаломова, определенные нарушения, допущенные в ходе выборов, не влияют на общие результаты.
Предварительные итоги выборов будут объявлены 23 декабря.