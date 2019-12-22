Лавров: в США установилась атмосфера маккартизма

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сегодня в США царит атмосфера маккартизма. Об этом он сказал в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

По его словам, к маккартизму можно отнести так называемую «охоту на ведьм», которую устроили в США.

«Но все эти термины уже прозвучали из уст президента США Дональда Трампа, журналистов, которые пытаются разобраться в том, что же там все-таки происходит», — сказал Лавров.

Как известно, маккартизм появился в США в середине ХХ века. Тогда общество избавляли от предполагаемых коммунистов, что приводило к политическим гонениям людей. Этот период в США связывают с именем организатора борьбы с иностранной угрозой сенатором Джо Маккарти.

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