Путин рассказал о «манипулировании СМИ» на пресс-конференции
Президент России Владимир Путин заявил, что не манипулирует средствами массовой информации во время ежегодной Большой пресс-конференции. Об это глава государства рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин», сообщает портал Вести.Ru.
Пресс-конференция служит для обмена точками зрения между главой государства и представителями СМИ, отметил Путин. Он подчеркнул, что многие журналисты общаются с народом напрямую, поэтому ему важно знать их мнения.
По словам президента, на пресс-конференции обсуждаются вопросы, важные для граждан России.
19 декабря состоялась ежегодная Большая пресс-конференция президента России, она продлилась 4 часа 18 минут. Глава государства ответил на 77 вопросов от 57 представителей российских и иностранных СМИ.
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