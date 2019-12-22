Путин рассказал о «манипулировании СМИ» на пресс-конференции

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Президент России Владимир Путин заявил, что не манипулирует средствами массовой информации во время ежегодной Большой пресс-конференции. Об это глава государства рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин», сообщает портал Вести.Ru.

Пресс-конференция служит для обмена точками зрения между главой государства и представителями СМИ, отметил Путин. Он подчеркнул, что многие журналисты общаются с народом напрямую, поэтому ему важно знать их мнения.

По словам президента, на пресс-конференции обсуждаются вопросы, важные для граждан России.

19 декабря состоялась ежегодная Большая пресс-конференция президента России, она продлилась 4 часа 18 минут. Глава государства ответил на 77 вопросов от 57 представителей российских и иностранных СМИ.

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