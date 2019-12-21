Джонсон заявил о желании наладить отношения с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией, однако признал трудности в их продвижении вперед. Об этом сообщает ERR.

По его словам, он рассчитывает на улучшение отношений с Россией, как и другие многие западные политики, однако, «это усилия разочаровывают».

«Я оптимист, но сталкиваюсь с реальными проблемами, пытаясь продвинуть наши отношения вперед», — сказал премьер-министр.

Джонсон напомнил, что в диалоге между российской и британской сторонами были серьезные проблемы, в том числе, отравление в Солсбери весной 2018 года.

Инцидент в британском Солсбери произошел 4 марта прошлого года. Тогда экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на лавочке рядом с торговым центром. По сообщению СМИ, их госпитализировали в местную больницу. Как выяснилось впоследствии, на Скрипалей было совершено покушение с использованием нервно-паралитического вещества класса «Новичок».