Посол Украины в США обвинил спецслужбы России в скрытом влиянии на ООН

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что российские спецслужбы оказывают воздействие на ООН. Об этом сообщает «Укринформ».

По его утверждению, россияне, которые работают в ООН, сотрудничают со спецслужбами России или работают «в более мягком варианте, на постпредство РФ».

«Я вообще считаю, что это агентурная сеть в рамках ООН», — сказал Ельченко.

По его словам, такие люди позволяют России скрыто влиять на работу международной организации.