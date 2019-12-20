Трамп захотел начала процесса по импичменту в сенате США
Президент США Дональд Трамп изъявил желание, чтобы процесс в Сенате Конгресса в рамках импичмента, был начат незамедлительно. Об этом он написал в своем Twitter.
При этом американский лидер подчеркнул, что демократы не имеют доказательств против него.
Глава белого дома выразил уверенность, что их не будет.
«Я хочу немедленного начала процесса!» — сказал Трамп.
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