Трамп захотел начала процесса по импичменту в сенате США

Президент США Дональд Трамп изъявил желание, чтобы процесс в Сенате Конгресса в рамках импичмента, был начат незамедлительно. Об этом он написал в своем Twitter.

При этом американский лидер подчеркнул, что демократы не имеют доказательств против него.

Глава белого дома выразил уверенность, что их не будет.

«Я хочу немедленного начала процесса!» — сказал Трамп.

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