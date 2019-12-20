Стал известен основной защитник Трампа на процессе по импичменту
Президент США Дональд Трамп сообщил, что на процессе по импичменту в сенате США его адвокатом с большой долей вероятности станет Пэт Чиполлоне, передает РИА «Новости».
При этом уточняется, что защищать американского лидера будут еще «пара других» юристов.
Однако о Чиполлоне и его участии в защите президента глава США ответил утвердительно.
«Судя по всему, да», — сказал Трамп.
До этого Чиполлоне отправил письмо главе комитета палаты представителей по судебным вопросам Джеррольду Надлеру, в котором глава Белого дома отказался в слушаниях по импичменту.
Как известно, Трамп является третьим президентом США в истории, против которого инициирован процедура импичмента.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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