МИД оценил принятие ГА ООН российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма

В МИД России сожалеют из-за того, что ряд государств не поддержали принятую в Генассамблее ООН российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, в 2019 году за резолюцию проголосовали 133 государства, США и Украина в очередной раз выступили против документа. 52 страны вовсе отказались голосовать.

В МИД считают, что широкая поддержка резолюции подтверждает важность противодействия в современное время героизации нацизма и неонацизма, а также сохранения исторической памяти народов об уроках Второй мировой войны, которые принесла миру безграничные страдания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ГА ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с героизацией